90% кабельних операторів України припинили трансляцію російських телеканалів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Вікторія Сюмар на брифінгу.

«На сьогодні на виконання ухвали Київського адміністративного окружного суду 90% кабельних операторів припинили ретрансляцію чотирьох російських телеканалів. Зокрема важливо, що це всі кабельні оператори таких областей як Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська області», - зазначила вона.Читайте такожУкраїнці з розумінням поставилися до відключення російських каналів - Нацрада

«У нас ще багато ретрансляцій продовжуються у Донецькій області, місті Києві, але я сподіваюся, що й ці суб’єкти господарювання (кабельні оператори) так само будуть виконувати рішення українського суду», - сказала Сюмар.

Як повідомляв УНІАН,Нацрада з телерадіомовлення подала позов до суду щодо відповідності українському законодавству програм деяких російських телеканалів. Пропонується визнати такими, що не відповідають законам України і Європейській конвенції про транскордонне телебачення, програми ряду телеканалів, зокрема “Первого канала”, “РТР-Планета”, “Россия-24” та НТВ.Читайте такожКиївський суд заборонив трансляцію 4-х російських телеканалів

25 березня Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу про тимчасове припинення трансляції 4 російських телеканалів в порядку забезпечення позову Нацради до дистрибютора російських каналів ТОВ “Торсад”.