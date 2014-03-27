90% кабельних операторів України припинили трансляцію російських телеканалів - РНБО
90% кабельних операторів України припинили ретрансляцію російських телеканалів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Вікторія Сюмар на брифінгу.
«На сьогодні на виконання ухвали Київського адміністративного окружного суду 90% кабельних операторів припинили ретрансляцію чотирьох російських телеканалів. Зокрема важливо, що це всі кабельні оператори таких областей як Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська області», - зазначила вона.Читайте такожУкраїнці з розумінням поставилися до відключення російських каналів - Нацрада
«У нас ще багато ретрансляцій продовжуються у Донецькій області, місті Києві, але я сподіваюся, що й ці суб’єкти господарювання (кабельні оператори) так само будуть виконувати рішення українського суду», - сказала Сюмар.
Як повідомляв УНІАН,Нацрада з телерадіомовлення подала позов до суду щодо відповідності українському законодавству програм деяких російських телеканалів. Пропонується визнати такими, що не відповідають законам України і Європейській конвенції про транскордонне телебачення, програми ряду телеканалів, зокрема “Первого канала”, “РТР-Планета”, “Россия-24” та НТВ.Читайте такожКиївський суд заборонив трансляцію 4-х російських телеканалів
25 березня Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу про тимчасове припинення трансляції 4 російських телеканалів в порядку забезпечення позову Нацради до дистрибютора російських каналів ТОВ “Торсад”.