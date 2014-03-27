У Києві СБУ викрила групу осіб, які намагалися дестабілізувати ситуацію у столиці

Як повідомляє прес-центр СБУ, провокатори у кількості майже 40 осіб на чолі з колишнім співробітником севастопольського підрозділу військової розвідки Міноборони України, громадянином України Сергієм Р. в центрі столиці, на Майдані Незалежності та поблизу, отримали злочинне замовлення на дискредитацію мирних громадських акцій у Києві.

22 березня ц.р. співробітники СБУ та МВС України здійснили обшук у орендованому цією організацією приміщенні на території одного зі столичних підприємств.

Правоохоронці вилучили пістолет іноземного виробництва, 50 бронежилетів, 40 армійських касок, схожих на ті, що використовували майданівці, набої до гладкоствольної та нарізної зброї.

Правопорушники здійснювали незаконний збір персональних даних про громадян України – учасників мітингів, представників громадських об’єднань.

СБУ продовжує роботу з виявлення і припинення діяльності подібних провокаторів у Києві та інших містах України, - йдеться у повідомленні.