Аваков про розшук Януковича: Росія порушує угоди і не співпрацює з Україною

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Росія порушує угоду про міждержавний розшук на території СНД, і не співпрацює з українською стороною у питанні розшуку екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав перед засіданням Кабміну.

"Ми оформили всі процедури і звернулися письмово до МВС РФ з тим, щоб Янукович був оголошений у міждержавний розшук на території СНД. Попри всі наші запити і терміни, які спливли, що стосується не лише Януковича, але й інших персон, востаннє в МВС Росії нам відповіли, що документи знаходяться на підпису у керівництва, і ніяк питання поки не вирішується. Таким чином, Росія порушує всі встановлені процедури стосовно розшуку злочинців за угодою в рамках міждержавного розшуку", - підкреслив міністр.

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Також Аваков зазначив, що Янукович не має права давати поради українському народу.

"Він повинен приїхати сюди, бути моїм клієнтом і давати поради в тюремній камері", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни. Також він двічі у березні виступав у Росії перед представниками ЗМІ.

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Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальних провадження стосовно Януковича, і чекає відповіді Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук.

Кримінальні провадження відкриті за перевищення влади і службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний Суд і заклики до захоплення державної влади, виголошені Януковичем на прес-конференції в Ростові-на-Дону 27 лютого.