Аваков про розшук Януковича: Росія порушує угоди і не співпрацює з Україною
Також глава МВС зазначив, що Янукович не має права давати поради українському народу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Росія порушує угоду про міждержавний розшук на території СНД, і не співпрацює з українською стороною у питанні розшуку екс-президента Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав перед засіданням Кабміну.
"Ми оформили всі процедури і звернулися письмово до МВС РФ з тим, щоб Янукович був оголошений у міждержавний розшук на території СНД. Попри всі наші запити і терміни, які спливли, що стосується не лише Януковича, але й інших персон, востаннє в МВС Росії нам відповіли, що документи знаходяться на підпису у керівництва, і ніяк питання поки не вирішується. Таким чином, Росія порушує всі встановлені процедури стосовно розшуку злочинців за угодою в рамках міждержавного розшуку", - підкреслив міністр.
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Також Аваков зазначив, що Янукович не має права давати поради українському народу.
"Він повинен приїхати сюди, бути моїм клієнтом і давати поради в тюремній камері", - додав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".
Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни. Також він двічі у березні виступав у Росії перед представниками ЗМІ.
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Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальних провадження стосовно Януковича, і чекає відповіді Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук.
Кримінальні провадження відкриті за перевищення влади і службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний Суд і заклики до захоплення державної влади, виголошені Януковичем на прес-конференції в Ростові-на-Дону 27 лютого.