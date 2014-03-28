Кремль не покаже свій "чорний список": "Дізнаються, коли перетинатимуть кордон"

18:14, 28 березня 2014
Політика
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Росія не буде оприлюднювати імена конкретних осіб, проти яких вводить санкції у відповідь на санкційні списки західних країн.

кремль / investgazeta.net

"Імена ми не стали розкривати, фігуранти «стоп-листа» дізнаються про те, що вони в російському "чорному списку", коли будуть перетинати російський кордон", - повідомило РИА Новости високопоставлене джерело в Москві.

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МЗС РФ повідомило у п'ятницю, що Москва прийняла відповідні заходи на розширення списків санкцій з боку США, ЄС і Канади. Подробиці зроблених кроків не розкриваються. У повідомленні МЗС лише зазначалося, що вжиті заходи багато в чому дзеркальні.

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