Кремль не покаже свій "чорний список": "Дізнаються, коли перетинатимуть кордон"
18:14, 28 березня 2014Політика
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Росія не буде оприлюднювати імена конкретних осіб, проти яких вводить санкції у відповідь на санкційні списки західних країн.
Фігуранти санкційного списку РФ лише при перетині кордону дізнаються, що потрапили в нього / investgazeta.net
"Імена ми не стали розкривати, фігуранти «стоп-листа» дізнаються про те, що вони в російському "чорному списку", коли будуть перетинати російський кордон", - повідомило РИА Новости високопоставлене джерело в Москві.
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МЗС РФ повідомило у п'ятницю, що Москва прийняла відповідні заходи на розширення списків санкцій з боку США, ЄС і Канади. Подробиці зроблених кроків не розкриваються. У повідомленні МЗС лише зазначалося, що вжиті заходи багато в чому дзеркальні.
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