Кремль не покаже свій "чорний список": "Дізнаються, коли перетинатимуть кордон"

"Імена ми не стали розкривати, фігуранти «стоп-листа» дізнаються про те, що вони в російському "чорному списку", коли будуть перетинати російський кордон", - повідомило РИА Новости високопоставлене джерело в Москві.

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МЗС РФ повідомило у п'ятницю, що Москва прийняла відповідні заходи на розширення списків санкцій з боку США, ЄС і Канади. Подробиці зроблених кроків не розкриваються. У повідомленні МЗС лише зазначалося, що вжиті заходи багато в чому дзеркальні.