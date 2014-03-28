Загальний ресурс фіндопомоги Україні на 2014 рік складе приблизно 13,5 млрд дол - Яценюк

«Загальний ресурс на поточний рік – приблизно 13,5 млрд дол. Частина ресурсів підуть на те, щоб платити пенсії... Але частина ресурсу повинна піти на щось інше - вона піде на розвиток економіки», - сказав глава уряду.

Він зазначив, що кредити будуть спрямовані на розвиток, на те, щоб у людей була робота, зарплата, щоб працювали підприємства, які платитимуть податки.

«Потрібно, щоб працювали підприємства, платили податки , щоб ми розраховувалися з лікарями, вчителями, міліціонерами», - зазначив Яценюк.

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Він також зазначив, що крім цього в уряду є ряд проектів, які також мають на увазі зовнішнє фінансування.

«У нас є частина проектів, які ми повинні реалізувати і кошти підуть туди. Це починаючи від будівництва метро в Дніпропетровську і Харкові і закінчуючи великими проектами в комунальній сфері, енергетиці, щоб дійти до села, щоб на селі люди хоч щось відчули», - звернув увагу Яценюк.

Раніше Україна і Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії фонду та уряду домовилися про надання нашій країні дворічної програми кредитування в обсязі 14-18 млрд дол..

Як зазначили в МВФ, ця програма дозволить Україні отримати доступ до додаткового зовнішнього фінансування в загальному обсязі, включаючи засоби фонду, 27 млрд дол.