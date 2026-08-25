Дощова зима більше не рятує Європу від літньої посухи: вчені пояснили причину

Європа втрачає воду через спеку, посуха на континенті стає дедалі небезпечнішою.

Дощова зима більше не гарантує Європі достатньої кількості води влітку. Через підвищення температури вода, накопичена в ґрунті в холодну пору року, тепер випаровується значно швидше. У результаті посуха може розвиватися навіть після відносно вологого початку року. Про це повідомляє Libertatea.

Як повідомляється, у Західній Європі початок 2026 року був порівняно вологим, проте весна та початок літа виявилися сухими, сонячними та спекотними. Вода з ґрунту почала швидко зникати саме в той період, коли вона особливо необхідна сільськогосподарським культурам.

Головна причина – не лише відсутність дощів. За високої температури атмосфера сприяє більш інтенсивному випаровуванню води, а рослини додатково втрачають вологу через листя. Вчені називають цей показник потенційною евапотранспірацією – кількістю води, яку можуть втратити ґрунт і рослинність за умови достатнього запасу вологи.

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Дослідники встановили, що екстремальні умови для випаровування у Західній Європі в квітні–червні 2026 року стали приблизно у 80 разів імовірнішими через кліматичні зміни. У Східній Європі за період із січня по червень ймовірність таких умов зросла приблизно в 40 разів.

При цьому посуха ґрунту в Західній Європі у квітні–червні 2026 року стала приблизно в п’ять разів імовірнішою, ніж у кліматі, який був би на 1,4 °C холоднішим. У східній частині континенту дефіцит вологи в ґрунті за перші шість місяців року став приблизно в 11 разів імовірнішим.

Отже, кількість опадів уже не можна вважати єдиним показником посухи. Важливими є також температура, вологість повітря та швидкість випаровування води. Навіть якщо опадів випадає приблизно стільки ж, скільки кілька десятиліть тому, їх може виявитися недостатньо через сильнішу спеку.

Проблеми вже торкнулися сільського господарства. За даними World Weather Attribution, посуха 2026 року створила серйозний тиск на врожай у кількох європейських країнах. Зокрема, дослідники вказують на втрату понад мільйона гектарів посівів кукурудзи в Румунії.

Наслідки відчуваються й поза межами сільського господарства. Низький рівень річок ускладнює перевезення вантажів, обмежує можливості гідроенергетики та створює проблеми для водопостачання. У серпні великі річки Європи, зокрема Дунай, Рейн, По та Луара, досягли вкрай низьких рівнів.

У Румунії станом на 10 серпня запас води в основних водосховищах становив 70,63 %. Посуха продовжувала впливати на водопостачання 181 населеного пункту з централізованими системами та ще 96 населених пунктів без таких систем.

Схожа ситуація спостерігалася у Франції та Іспанії, де після відносно дощової зими навесні та влітку різко знизилася вологість ґрунту та рослинності. Суха земля та рослинність одночасно збільшили ризик лісових пожеж.

Вчені попереджають: ситуація може стати ще серйознішою. Якщо температура продовжить зростати, випаровування посилюватиметься.

Навіть збільшення кількості опадів в окремих регіонах Східної Європи не обов’язково вирішить проблему: вища температура й надалі прискорюватиме втрату води з ґрунту.

Іншими словами, для Європи настає період, коли дощова зима вже не є гарантією вологого літа. Чим сильніше змінюється клімат, тим швидше накопичена вода повертається в атмосферу, залишаючи ґрунт, річки та рослини без необхідного запасу вологи.

2027 рік може стати найспекотнішим в історії

Ель-Ніньо в Тихому океані може стати безпрецедентно сильним. Met Office прогнозує аномалію температури води понад +3 °C, а окремі моделі допускають до +4 °C. Вчені вважають, що це явище може посилити глобальне потепління та змінити погоду в різних регіонах. Восени та взимку його вплив посилиться, а 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

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