Мобілізація жінок в Україні: в ЦПД відповіли, чи буде вона відбуватися

Керівник цього Центру наголосив, що жінки йдуть у військо тільки добровільно.

Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися. Про це у своєму Telegram-каналі заявив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Жінки йдуть у військо виключно добровільно. Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде", - наголосив він.

Питання мобілізації жінок - останні новини

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Як повідомляв УНІАН, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Міністерство оборони України готує зміни призовного віку та інші "радикальні заходи".

При цьому він зазначив, що змін у питанні мобілізації жінок та батьків трьох і більше дітей цього року не очікується. Костенко нагадав, що ВР ухвалила закон, яким передбачено, що жінки йдуть служити лише за власним бажанням.

Водночас американський генерал у відставці та експредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що підтримує мобілізацію жінок.

Він наголосив, що його донька була військовою, закінчила військову академію США і воювала в Афганістані. Також зазначив, що його дружина воювала в Гренаді.

За його словами, жінки мають бути мобілізовані до армії, бо вони воюють нічим не гірше за чоловіків.

Він додав, що його дружина та донька були десантницями та стрибали з парашутом.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков днями в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що військовий обов’язок в Україні має поширюватися на всіх громадян, зокрема, й на жінок.

Резніков зазначив, що в Ізраїлі жінки служать в армії, як і чоловіки.

Ексміністр оборони України прогнозує, що це рішення дозволило б збільшити мобілізаційний ресурс удвічі. Водночас, Резніков констатував, що для цього парламент має внести відповідні зміни до законодавства.

Також він пояснив, що жінки можуть очолити військові спеціальності та посади в тилу, тоді як чоловіки, які їх наразі обіймають, зможуть посилити сили на фронті.

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