'Загнаний у кут' Путін посилить атаки на Україну після Дня незалежності, – Fox News

Путін "у паніці" через удари ЗСУ по глибині Росії і зосереджений на тому, щоб зламати волю українців.

Україна відзначила свій 35-й День незалежності на тлі триваючих російських атак. При цьому, як пише Fox News, російський лідер Володимир Путін "у паніці" через удари ЗСУ вглиб Росії і, найімовірніше, посилить атаки на Україну найближчим часом.

"За цей рік у війні з Росією українці досягли великих успіхів. Останнім часом їм вдалося проникнути набагато глибше на російську територію, зокрема поблизу Москви та Санкт-Петербурга", – заявила виданню колишня заступниця помічника держсекретаря США Керрі Філіпетті.

Вона наголосила, що успіхи ЗСУ на військовому фронті призвели до того, що "росіяни запанікували й почали активніше атакувати українців, намагаючись послабити їхню волю та можливості".

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Вона додала, що Путін "дуже нервує, коли його заганяють у кут".

"Ми бачимо ці спроби зберегти хоч якийсь контроль. Саме тому він нещодавно завдав удару по торговому центру на території України (удар по ТРЦ у Кривому Розі, де загинули щонайменше 16 осіб і понад 100 постраждали – УНІАН). Він не зосереджений на нанесенні ударів по військових об’єктах. Він справді зосереджений на тому, щоб зламати волю українців, атакуючи їх", – підкреслює експертка.

Вона зазначає, що росіяни хочуть виснажити українців, "позбавивши їх людей, техніки та волі, перш ніж самі втратять ці три речі", додаючи, що протягом цього року російські війська практично не досягали успіхів у захопленні територій.

Філіпетті також наголосила, що участь європейських лідерів у заходах, присвячених Дню незалежності України, підкреслює незмінну міжнародну підтримку.

"День незалежності – справді важливий момент для союзників України, щоб показати, що ми не втрачаємо темпу, що ми продовжуємо підтримувати їхні операції, продовжуємо підтримувати їхній суверенітет. Але будь-які масові публічні зібрання, особливо для демонстрації патріотизму та підтримки української держави, підвищують ризик для безпеки", – каже вона.

Війна з Росією

Раніше австрійський полковник Маркус Райснер заявив, що Росія, навіть з урахуванням постійних ударів по Україні, могла накопичити до 2000 балістичних ракет. У 2025 році прогнозувалося, що щомісяця вироблятиметься від 100 до 150 балістичних і крилатих ракет. Наразі росіяни досягли щомісячного обсягу виробництва у 200 одиниць.

Тим часом у Держдумі РФ говорять про продовження війни проти України аж до 2030 року. Як заявив член комітету з питань оборони Віктор Соболєв, протистояння нібито має закінчитися перемогою Москви. Також російський чиновник заявив, що європейські країни нібито активно готують своє населення до війни з Росією.

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