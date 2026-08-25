Суд відправив Мудру під варту із заставою 20 мільйонів гривень: вона зробила заяву

Це запобіжний захід у справі "Форест Гамп".

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у справі "Форест Гамп" – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. ЇЇ захист наполягав, що запобіжний захід взагалі не потрібен.

Мудра є підозрюваною у справі НАБУ "Форест Гамп" про відмивання 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи "Мідас". Раніше вона заявляла про готовність відповідати на кожне запитання слідства.

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Оновлено 10.45. Мудра заявила в суді, що заяви колишнього народного депутата України Максима Микитася з приводу передачі їй 4 мільйони доларів неправдиві. "Заявляю прямо – я ніколи не отримувала від Микитася мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі", - наголосила вона.

Також в суді вона зазначила, що Микитась, який фігурує в цій справі, був для неї "близькою людиною", але саме він записував таємно їх розмови.

"З 237 розмов 232 записані через мікрофон однієї людини. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час вона мене записувала. Мені інкримінують не гроші, які я взяла, не підписані документи. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Він говорив, я слухала, він записував", - цитує виступ Мудрої в суді Центр протидії корупції.

Після рішення ВАКС Мудра зазначила, що спробує зібрати необхідні 20 млн грн застави. Вона заявила, що частково має власні кошти. Крім того, розраховує на допомогу друзів. Після питання про те, скільки їй потрібно часу для збору застави, один з адвокатів заявив, що на цьому коментарі закінчились.

Справа Ірини Мудрої - що відомо

Як повідомляв УНІАН, НАБУ і САП провели спецоперацію із викриття злочинної організації під керівництвом низки політичних осіб. Серед підозрюваних, зокрема, були заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась.

За даними слідства, група осіб використала державний Sense Bank для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема. група осіб намагалася легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з учасників злочинної організації в іншій справі "Мідас".

21 серпня Вищий антикорупційний суд встановив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який є одним із фігурантів нового розслідування НАБУ і САП.

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