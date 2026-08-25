В Україні подешевшала валюта: курс долара і євро на 25 серпня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,48 грн, а євро – 51,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 25 серпня, знизився на 5 копійки і складає 44,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 52,45 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,73 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,25 грн/євро, а курс продажу - 51,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 25 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 52,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що до 30 серпня, найімовірніше, слід очікувати помірних коливань курсу. Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні до кінця серпня коливатиметься в межах 44,6–45,2 гривні, а курс євро – 51–52,5 гривні.

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