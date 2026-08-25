25 тисяч років тому Європа замерзала, а біля Карпат люди продовжували жити

Нове дослідження показало, що під час піку останнього льодовикового періоду люди знаходили притулок у печерах Центральних Балкан.

Згідно з новим дослідженням, найсуворіші роки останнього льодовикового періоду наші предки пережили в печерах поблизу Карпатського басейну. Про це повідомляє Raketa.

Досі вважалося, що в найхолодніші роки останнього великого льодовикового періоду значна частина сучасної Європи була безлюдною крижаною пустелею, де у людини практично не було шансів на виживання. Однак нове археологічне дослідження може суттєво змінити уявлення про доісторичну Європу: виявилося, що навіть у найсуворіші часи в горах Центральних Балкан життя тривало досить активно.

Знахідки в сербських печерах свідчать про те, що 25–19 тисяч років тому, коли північ континенту була вкрита товстим крижаним щитом, цей регіон слугував справжнім притулком.

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Згідно з дослідженням"Заселення Центральних Балкан людиною під час останнього льодовикового максимуму: свідчення з Сербії", місцеві печери забезпечували мисливцям-збирачам надійний захист і доступ до достатніх запасів ресурсів.

Дослідницька група під керівництвом Душана Михайловича та Стівена Куна вивчила кілька сербських стоянок, зокрема печери Пештерія та Шалітрена. Вчені виявили, що місцеве населення не просто перечікувало холоди, а активно використовувало навколишню територію. У той час як інші райони Європи через екстремальний холод спорожніли, у печерах зберігалися сліди постійної присутності людей.

Серед знахідок – велика кількість оброблених кам’яних знарядь та останки тварин. Це свідчить про те, що стародавні люди добре пристосувалися до суворих умов. У розпал льодовикового періоду сербський карстовий регіон фактично був своєрідним екологічним островом: рельєф захищав живих істот від найсильніших вітрів.

Археологічні дані показують, що ця частина Балкан була важливим коридором для мігруючих груп населення, які знаходили тут притулок від найсильніших холодів. Вони залишалися тут не на короткий час, а вели повноцінне общинне життя, що підтверджується радіовуглецевим датуванням.

Це відкриття показує, наскільки людська винахідливість уже тисячі років тому дозволяла справлятися з екстремальними кліматичними змінами. Сербські печери були не просто природними утвореннями, а найважливішими базами виживання в один із найтемніших і найхолодніших періодів людської історії.

Нагадаємо, раніше вчені розгадали частину найбільшої таємниці Стоунхенджа.

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