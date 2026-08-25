Сікорський назвав дві головні ставки Путіна у війні проти України

Він наголосив, що ризики для диктатора є досить серйозними.

Російський диктатор Володимир Путін у війні проти України наразі робить ставку на мобілізацію і на злам українського опору через сувору зиму. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Slawa TV 24 серпня.

Він наголосив, що Росія на сьогодні вже втратила на війні в Україні півтори мільйони людей, а жителі цієї країни дуже швидко бідніють. За його словами, в польських та українських інтересах, щоб "росіяни нарешті стали нормальною нацією, тобто жили в межах, які їх сусіди визнають кордонами їх держави" і почали інвестувати в свій народ, бо постійно бажати якусь чужу територію, то є аномалією. При цьому підкреслив, що Польща і Україна для себе вирішили, що ніколи не будуть російськими колоніями.

Сікорський наголосив, що на сьогодні мобілізація в РФ була б для Путіна ризикованою. Він нагадав, що на сьогодні в Росії воюють в основному контрактники, а це дуже дорого обходиться бюджету РФ через виплату бонусів, списання боргів та високі виплаті родинам у випадку загибелі. При цьому додав, що в Росії починають закінчуватися гроші, тому, ймовірно, російські генерали кажуть Путіну, що їм треба пів мільйона "свіжих солдатів" і тоді можливо за 14 років захоплять Донбас.

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Сікорський наголосив, що примусовий призов, зокрема синів російських бюрократів у Москві чи Санкт-Петербурзі, несе політичні ризики. При цьому додав, що тут є і ризики для фронту. "Психологія контрактника, який поїхав на війну, – це одне, а зовсім інше – це психологія призовника, того, хто від самого початку перебуває там проти своєї волі. І я нагадую, чим закінчилася участь Російської імперії у Першій світовій війні. Та що призвело до революції. А саме те, що солдати більше не хотіли мільйонами гинути на фронті, а почали бунтувати проти власних офіцерів і створювати солдатські ради", – сказав він. За його словами, цей ризик для Путіна також існує.

"Тривалість життя російського солдата на фронті під час атаки на українські позиції, наскільки я розумію, становить приблизно 30 хвилин. І я сам себе запитую, що б я обрав: мати впевненість, що загину за 30 хвилин, чи спробувати зупинити це воєнне безумство? Тож, на мою думку, Путін ще розраховує на дві карти: на мобілізацію і на злам українського опору, якщо зима буде дуже суворою", - вважає міністр закордонних справ Польщі.

Сікорський наголосив, що Путін допускається помилки, атакуючи цивільні об’єкти, бо це є міжнародним злочином, а в той же час Україна атакує військові цілі, зокрема НПЗ, склади, бо це є ефективніше, адже вже знищено значну частину російських потужностей з переробки нафти, а це впливає на ситуацію на фронті.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія, ймовірно, готується до нової хвилі примусової мобілізації, щоб поповнити армію на тлі значних втрат на війні проти України.

Видання The Wall Street Journal написало, що минулого місяця російські військові офіцери прибули із Санкт-Петербурга до Калінінградської області, де контролювали проведення навчань із підготовки до мобілізації місцевих жителів.

За даними західних розвідок, під час цих навчань відпрацьовували практичні питання майбутнього призову: зокрема, як мобілізованих розміщувати, забезпечувати харчуванням та озброювати. Водночас, за даними джерел видання, аналогічні заходи проводять і в інших регіонах Росії.

Рішення про нову масштабну мобілізацію Кремль поки не ухвалив. Західні посадовці вважають, що Москва, ймовірно, не прийматиме такого рішення до парламентських виборів наприкінці вересня. Водночас прагнення Володимира Путіна захопити всю територію Донбасу, попри повільне просування російських військ і значні втрати, може змусити Кремль змінити позицію.

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