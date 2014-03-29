Лукашенко не визнає Януковича президентом
00:55, 29 березня 2014Політика
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Президент Білорусії Олександр Лукашенко не визнає Віктора Януковича президентом України.
Лукашенко не визнає Віктора Януковича президентом України / REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі Шустер Live, передає ТСН.
"Який він для мене президент, який президент: "Товариші я живий-здоровий". - Одразу питання де твоя армія?", - зазначив Лукашенко.
Він переконаний, що Янукович попри все мав "залишатися зі своїм народом, а не "тікати".
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"Президент має бути зі своїм народом. Навіть, якщо в тебе стрілятимуть", - наголосив Лукашенко.
"Коли в Раді звучать голоси, що Янукович самоусунувся, то що я повинен сказати", - поцікавився білоруський президент.
Водночас Лукашенко заявив, що не схвалює дій Януковича і критикує його. Але він наголосив на тому, що критикує його "як друга".
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