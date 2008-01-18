Тимошенко може відмовитися від поїздки до Саакашвілі

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ не виключає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може відмовитися від візиту до Грузії через стан свого здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я розмовляв сьогодні з Юлією Володимирівною, вона дійсно захворіла – це дуже сильна простуда, і у зв`язку з цим вона не бере участі в сьогоднішньому засіданні РНБО. А що стосується її візиту до Грузії на інавгурацію Президента Грузії, яка запланована на 20 січня, це залежатиме від того, як почуватиметься прем`єр-міністр найближчими днями», – сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, якщо прем`єр-міністр не зможе здійснити візит до Грузії, то Президент України Віктор ЮЩЕНКО має визначити, хто представлятиме Україну на інавгурації Михайла СААКАШВІЛІ.