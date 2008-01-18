Тимошенко може відмовитися від поїздки до Саакашвілі
18:03, 18 січня 2008Політика
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Немиря пояснив, чому
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Я розмовляв сьогодні з Юлією Володимирівною, вона дійсно захворіла – це дуже сильна простуда, і у зв`язку з цим вона не бере участі в сьогоднішньому засіданні РНБО. А що стосується її візиту до Грузії на інавгурацію Президента Грузії, яка запланована на 20 січня, це залежатиме від того, як почуватиметься прем`єр-міністр найближчими днями», – сказав Г.НЕМИРЯ.
За його словами, якщо прем`єр-міністр не зможе здійснити візит до Грузії, то Президент України Віктор ЮЩЕНКО має визначити, хто представлятиме Україну на інавгурації Михайла СААКАШВІЛІ.
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