Угода з МВФ позитивно вплине на рейтинг України - Fitch
03:44, 29 березня 2014Політика
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Анонсування угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) сприятливо позначиться на рейтингу України.
Угода з МВФ позитивно вплине на рейтинг України / REUTERS
Про це повідомляють експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch.
Насамперед, це збільшує ймовірність отримання Україною доступу до зовнішнього фінансування. Відновлення співпраці з МВФ також буде стимулювати проведення структурних реформ.
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"Проте існують значні ризики реалізації програми у світлі геополітичного кризи в регіоні, можливості його ескалації та внутрішньої політичної та економічної ситуації після падіння уряду Віктора Януковича і включення Криму до складу Російської Федерації", - вказують експерти Fitch.
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