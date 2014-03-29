Угода з МВФ позитивно вплине на рейтинг України - Fitch

03:44, 29 березня 2014
Політика
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Анонсування угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) сприятливо позначиться на рейтингу України.

REUTERS

Про це повідомляють експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch.

Насамперед, це збільшує ймовірність отримання Україною доступу до зовнішнього фінансування. Відновлення співпраці з МВФ також буде стимулювати проведення структурних реформ.

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"Проте існують значні ризики реалізації програми у світлі геополітичного кризи в регіоні, можливості його ескалації та внутрішньої політичної та економічної ситуації після падіння уряду Віктора Януковича і включення Криму до складу Російської Федерації", - вказують експерти Fitch.

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