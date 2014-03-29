У ПР пропонують ввести пряме голосування за губернаторів

Сьогодні, 29 березня, в Києві проходить другий етап ХIV з'їзду Партії регіонів. З'їзд відкрився виконанням державного гімну України.

Олександр Вілкул на з'їзді ПР заявив, що мешканці повинні прямим голосуванням обирати губернаторів, передає кореспондент порталу Новини Донбасу. "Жителі повинні прямим голосуванням обирати губернаторів", - заявив Вілкул. Після чого делегати почали аплодувати.

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