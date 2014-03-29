Королевська вирішила балотуватися у президенти
12:40, 29 березня 2014Політика
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Королевська подала в ЦВК документи для реєстрації кандидатом на пост президента.
Королевська йде в президенти
Екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська подала у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом на пост президента.
Як передає кореспондент УНІАН, Королевська подала повний пакет документів включно з довідкою про внесення застави в розмірі 2,5 млн грн.
Таким чином, на сьогодні повний пакет документів з внесеною грошовою заставою подали 10 осіб.
Як повідомлялося, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня.
ЦВК вже зареєструвала 5 кандидатів на пост президента: Рената Кузьміна, Юрія Бойка, Михайла Добкіна, Сергія Тігіпка та Вадима Рабиновича.
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