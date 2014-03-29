Королевська вирішила балотуватися у президенти

Екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська подала у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом на пост президента.

Як передає кореспондент УНІАН, Королевська подала повний пакет документів включно з довідкою про внесення застави в розмірі 2,5 млн грн.

Таким чином, на сьогодні повний пакет документів з внесеною грошовою заставою подали 10 осіб.

Як повідомлялося, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня.

ЦВК вже зареєструвала 5 кандидатів на пост президента: Рената Кузьміна, Юрія Бойка, Михайла Добкіна, Сергія Тігіпка та Вадима Рабиновича.