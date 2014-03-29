"УДАР" і партія Порошенка спільно підуть на парламентські вибори

Партія «УДАР» і політична сила Петра Порошенка підуть спільно на парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «УДАРу» Віталій Кличко повідомив у виступі на з'їзді партії у Києві.

«Ми спільно формуємо команду на парламентські вибори, щоб сформувати демократичну більшість. Ми маємо взяти на себе відповідальність за формування уряду і реалізацію реформ», - наголосив Кличко

Кличко та Порошенко підписали декларацію про спільну участь у виборах президента, Верховної Ради, місцевих органів влади, у тому числі в Києві.