"УДАР" і партія Порошенка спільно підуть на парламентські вибори
13:03, 29 березня 2014Політика
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"УДАР" і партія Порошенка спільно формують команду на парламентські вибори, аби сформувати демократичну більшість.
"УДАР" і партія Порошенка спільно формують команду на парламентські вибори
Партія «УДАР» і політична сила Петра Порошенка підуть спільно на парламентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «УДАРу» Віталій Кличко повідомив у виступі на з'їзді партії у Києві.
«Ми спільно формуємо команду на парламентські вибори, щоб сформувати демократичну більшість. Ми маємо взяти на себе відповідальність за формування уряду і реалізацію реформ», - наголосив Кличко
Кличко та Порошенко підписали декларацію про спільну участь у виборах президента, Верховної Ради, місцевих органів влади, у тому числі в Києві.
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