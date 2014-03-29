Партія "УДАР" підтримала кандидатуру Порошенка на пост президента

Партія "УДАР" підтримала кандидатуру Петра Порошенка як єдиного кандидата від демократичних сил на посаду президента.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко запропонував висунути Петра Порошенка єдиним кандидатом від демократичних сил на посаду президента.

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"Майбутній президент повинен мати максимально можливий рейтинг підтримки людей, максимальну легітимність. І цього можна досягти, якщо ми не будемо розтягувати голоси людей між демократичним силами", - зазначив Кличко, додавши, що вибори 25 травня мають об'єднати українське суспільство, а не стати черговою війною всіх проти всіх.

Він підкреслив, що кандидатом в президенти має бути людина, яку найбільше підтримують люди, і це, на його переконання, Порошенко.