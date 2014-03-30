Українська влада має оголосити повну мобілізацію - екс-суддя міжнародного трибуналу

Голова Комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, доктор юридичних наук, професор, суддя Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії (2002-2005 рр.) Володимир Василенко вважає, що влада України має оголосити повну мобілізацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Василенко сказав зі сцени Майдану Незалежності під час жалобного віче.

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«Сьогодні російський агресор продовжує накопичувати збройні сили біля кордонів України, Українська влада на додаток до вже вжитих заходів має оголосити повну мобілізацію, започаткувати створення народного ополчення та партизанських загонів, а головне - уже зараз публічно віддати Збройним Силам України наказ негайно застосовувати збройну силу, в разі вторгнення російського агресора на материкову Україну», - сказав він.

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На це учасники віче почали схвально аплодувати і професор зазначив, що сприймає це як звернення і вимогу до української влади.

Довідка УНІАН. Комісія з розслідування порушень прав людини в Україні створена 27 січня 2014 р. Її діяльність спрямована на розслідування порушень прав людини під час реалізації громадянами права на мирні зібрання, починаючи з 30 листопада 2013 р.