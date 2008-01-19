Львівська область проситься до 30-кілометрової зони

Президія Львівської обласної ради просить включити до зони малого прикордонного руху всю територію Львівської області. Пропозиція про збільшення території зони, на яку поширюватиметься дія українсько-польської угоди про малий прикордонний рух, міститься у зверненні до Президента України, прем’єр-міністра, посла Польщі і Генконсула РП у Львові, підтриманому 16 членами президії облради.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас президія відхилила пропозицію депутата Остапа КОЗАКА щодо проведення позачергової сесії, зважаючи на проблему видачі польських віз для депортованих. Усі візові проблеми і пропозиції Президія виклала у листі до керівництва держави - окрім візових пільг депортованим у заяві йдеться і про поширення правил видачі віз для пільгової прикордонної території (так звана 30-кілометрова зона) на територію всієї Львівської області.

У коментарі журналістам, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК зазначив, що він особисто “не голосував за пропозицію включити всю Львівську область, бо це – абсурдно”.

“Це нереально. Але кожен хоче заробити в наближенні до виборів політичний капітал. Ви ж бачили, що я не голосував за пропозицію включити всю Львівську область до зони дії спрощеного перетину українсько-польського кордону. Бо ця пропозиція є абсурдною. Максимально це буде 50 кілометрів, і треба це розуміти”, - вважає депутат.

Він вважає, що “нам основне, щоб це звернення пішло, щоб відчули нашу стурбованість цим питанням і щоб відреагували. Що ж стосується території, яку буде визначено, то, я думаю, що це буде навіть не 50, а 30 кілометрів”.

Натомість, депутат обласної ради Андрій РОЖНЯТОВСЬКИЙ, коментуючи звернення Президії облради, зазначив, що “Львівська обласна рада повинна відстоювати інтереси цілої області. Ми знаємо, що внаслідок певних дій після Другої світової війни дуже багато людей, яких було вивезено з Польщі, через шлюби чи інші обставини проживають по цілій Львівській області. Тобто, переселенці з Польщі не проживають компактно в одному районі чи селі. Тому обласна рада повинна відстоювати інтереси цілої області”.