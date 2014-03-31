На Сході України відбуваються військові навчання Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ

"На сході держави військові частини Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими силовими відомствами продовжують вдосконалювати навички у визначених районах. На даний час завершилося обладнання польових таборів, налагоджене всебічне забезпечення життєдіяльності військ", - йдеться у повідомленні прес-службі міноборони.Читайте такожСитуація у ЗСУ стабілізувалася і військові готові до оборони - екс-начальник Генштабу

Навчання проводяться з метою подальшого підняття професійного рівня військових, отримання необхідних вмінь у застосуванні озброєння та спеціальної техніки постійно проводяться польові навчання, бойові стрільби та польоти військової авіації.