Коновалюк вважає, що Південний Схід може перетворитися в «новий Крим»

Валерій Коновалюк виступив зі своєю передвиборчою програмою

Коновалюк вважає, що Янукович і його оточення, по суті, зрадили своїх виборців, не зробили і десятої частини обіцяного в програмі.

Про це Валерій Коновалюк заявив сьогодні, 31 березня, під час прес-конференції в Києві.

«Я був одним з авторів передвиборчої програми Януковича. Він її не виконав, але виборці не повинні бути обдуреними. Я чітко знаю, що і як потрібно робити. Якщо моя програма не буде виконуватися, я готовий вже через два роки президентства піти у відставку», - заявив Валерій Коновалюк.

Першочергові завдання програма «Нова Україна» - модернізувати промисловість, забезпечити соціальні гарантії громадянам і вирішити питання цілісності України раз і назавжди.

«Якщо не буде почуто думку мільйонів наших громадян, то Південний Схід перетвориться в «новий Крим». Схід потрібні сигнали за ключовими актуальних проблем від влади, яка мовчить і не знає, що робити», - переконаний Кандидат на пост Президента України Валерій Коновалюк.

Політик також зазначив, що його програма передбачає максимальну децентралізацію влади. За його словами потрібно дати більше повноважень регіонам. Це буде сприяти розвитку місцевого самоврядування.

«Російській мові буде надано статус другої державної. Спекуляції, що призводять до розколу суспільства, необхідно припинити раз і назавжди», - заявив політик.

Також Коновалюк пообіцяв реформувати армію, повернути престиж військової професії та забезпечити війська сучасним озброєнням, максимально використовуючи вітчизняні розробки.