Донецька облрада вимагає проведення місцевих референдумів та другу державну мову

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні облради до Верховної Ради України, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Донецької облради.

«Консолідація спільних зусиль конструктивних сил суспільства, спрямованих на досягнення політичної стабільності, збереження громадянського миру і злагоди можлива тільки через прийняття Верховною Радою України нової редакції Конституції України і ряду першочергових законів», - йдеться у зверненні.

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Депутати Донецької облради вимагають «негайно відновити роботу Конституційної Асамблеї... і розробку нової редакції Конституції України, яка гарантує: децентралізацію влади шляхом розширення повноважень і відповідальності місцевого самоврядування за стан справ у регіоні; створення виконавчих органів обласних та районних рад; створення (до проведення парламентських виборів) двопалатного парламенту, в якому верхня палата виражатиме інтереси регіонів, а її члени будуть наділені правом законодавчої ініціативи».

З приводу мовного питання у зверненні йдеться, що, «враховуючи історичні, національні, культурні традиції населення Донецької області, беручи до уваги, що російська мова є мовою спілкування населення регіону і визнана Законом України «Про основи державної мовної політики в Україні» регіональним (згідно із статистичними даними, російську мову вважають рідною 74,9 % всього населення регіону, а український 24,1 %), усвідомлюючи, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави згідно зі ст. 3 Конституції України, підтримуючи вимоги жителів Донецької області, вимагаємо надати російській мові статус другої державної мови шляхом внесення відповідних змін до Конституції України».

У зверненні зазначається, що «предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до відання місцевого самоврядування».

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Але депутати констатують, що «разом з тим, на сьогодні закон, який визначає організацію та порядок проведення місцевого референдуму, відсутній, оскільки Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" втратив чинність відповідно до пункту 4 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 р. № 5475, що унеможливлює реалізацію конституційного права громадян на участь у місцевих референдумах».

«Тому підготовка і проведення місцевих референдумів на території України можлива тільки після прийняття Верховною Радою України відповідного закону... На основі викладеного пропонуємо Верховній Раді України терміново розглянути питання щодо прийняття Закону України «Про місцевий референдум», взявши за основу законопроект (реєстр. № 0867 від 12.12.2012), після проведення його широкого обговорення та доопрацювання», - наголошується у зверненні до українських парламентаріїв.