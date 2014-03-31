Польща хоче створити з Україною противагу Росії - The New York Times

19:25, 31 березня 2014
Політика
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Польський політолог висловив думку, що історичною мрією Польщі є створення противаги Росії у Східній Європі.

Польша надеется создать новую силу на международной арене при поддержке Украины

Про це сьогодні пише польський політолог Славомір Сіраковський на сторінках The New York Times, яку цитує ТСН.

"Маловтішним є той факт, що українці були готові померти за те, щоб відкрити двері для ЄС, який зараз не готовий йти на економічні втрати через конфронтацію з Росією, щоб захистити Україну", - пише політолог.

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При цьому Польща залишається "адвокатом" і "другом" України в Євросоюзі. Політолог пояснює, що насправді у Варшави мало друзів навіть у Східній Європі.

"Східна Європа навіть більше розділена через економічні інтереси, ніж Євросоюз в цілому. Угорщина, Словаччина і Болгарія більше залежать від російської енергії, ніж інші країни ЄС. В цей же час чехи цінують свою локальну "ізоляцію" завдяки теплим відносинам з Німеччиною та Австрією", - йдеться в статті.

Спільні інтереси в Польщі з країнами Балтії, які теж пам'ятають важкі дні в СРСР.

"Але з-за слабкості, а також історичного недовіри Литви до Польщі, такий союз нікого нікуди не приведе", - вважає Сираковский.

Тому перспективним іншому у Східній Європі залишається досить велика навіть без Криму Україна.

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"Якщо Україна продовжить існувати у своїх нинішніх кордонах і стане на шлях, близький до того, яким пройшла Польща, людський і економічний потенціал обох країн, підкріплений союзом усередині ЄС, дозволить реалізувати історичну мрію Польщі про те, щоб збалансувати значення Росії в регіоні і гарантувати серйозну позицію Східної Європи на Заході", - вважає політолог.

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