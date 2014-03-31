Польща хоче створити з Україною противагу Росії - The New York Times

Про це сьогодні пише польський політолог Славомір Сіраковський на сторінках The New York Times, яку цитує ТСН.

"Маловтішним є той факт, що українці були готові померти за те, щоб відкрити двері для ЄС, який зараз не готовий йти на економічні втрати через конфронтацію з Росією, щоб захистити Україну", - пише політолог.

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При цьому Польща залишається "адвокатом" і "другом" України в Євросоюзі. Політолог пояснює, що насправді у Варшави мало друзів навіть у Східній Європі.

"Східна Європа навіть більше розділена через економічні інтереси, ніж Євросоюз в цілому. Угорщина, Словаччина і Болгарія більше залежать від російської енергії, ніж інші країни ЄС. В цей же час чехи цінують свою локальну "ізоляцію" завдяки теплим відносинам з Німеччиною та Австрією", - йдеться в статті.

Спільні інтереси в Польщі з країнами Балтії, які теж пам'ятають важкі дні в СРСР.

"Але з-за слабкості, а також історичного недовіри Литви до Польщі, такий союз нікого нікуди не приведе", - вважає Сираковский.

Тому перспективним іншому у Східній Європі залишається досить велика навіть без Криму Україна.

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"Якщо Україна продовжить існувати у своїх нинішніх кордонах і стане на шлях, близький до того, яким пройшла Польща, людський і економічний потенціал обох країн, підкріплений союзом усередині ЄС, дозволить реалізувати історичну мрію Польщі про те, щоб збалансувати значення Росії в регіоні і гарантувати серйозну позицію Східної Європи на Заході", - вважає політолог.