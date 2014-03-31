Для поїздок в Крим іноземцям буде потрібна віза

"У зв'язку з возз'єднанням Криму і р. Севастополь з РФ іноземному громадянину для відвідування території Криму необхідно отримати російську візу в одному з дипломатичних представництв або консульських установ РФ", - сказано в повідомленні.

"Питання виїзду іноземних громадян, які перебувають на території Криму, які раніше прибули у відповідності з законодавством України у безвізовому режимі, необхідно вирішувати через представництво МЗС Росії в Сімферополі", - повідомили в МЗС.