Для поїздок в Крим іноземцям буде потрібна віза
22:23, 31 березня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ Росії заявило, що тепер для поїздок в Крим іноземним громадянам необхідно отримання російської візи, повідомляє прес-служба відомства.
Для поїздок в Крим іноземцям буде потрібно віза / Reuters
"У зв'язку з возз'єднанням Криму і р. Севастополь з РФ іноземному громадянину для відвідування території Криму необхідно отримати російську візу в одному з дипломатичних представництв або консульських установ РФ", - сказано в повідомленні.
"Питання виїзду іноземних громадян, які перебувають на території Криму, які раніше прибули у відповідності з законодавством України у безвізовому режимі, необхідно вирішувати через представництво МЗС Росії в Сімферополі", - повідомили в МЗС.
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