Гриценко не знає, навіщо охороні Ющенка бронетранспортери

Розпочався процес передачі Президентського полку Збройних сил України, який має на озброєні бронетранспортери, до Управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, виступаючи вчора в ток-шоу «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

«Я можу сказати, що коли я був міністром оборони, фактично протягом трьох років були спроби перепідпорядкувати Президентський полк зі складу Збройних сил до Управління державної охорони. Я заперечував такі рішення і цього не відбулося, поки я був міністром», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я знаю, що вирішення цього питання перейшло у практичну площину», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що робити переформатування силових структур таким чином є неприпустимим. Він пояснив, що в Президентському полку є батальйон почесної варти – підрозділ, який реалізує різні церемоніальні заходи, і це не є функцією державної охорони.

Водночас, він наголосив, що Президентський полк має в своєму складі механізований батальйон, на озброєнні якого є найкращі у складі ЗС бронетранспортери БТР-80. Він зауважив, що цей бронетранспортер озброєний крупнокаліберним кулеметом - ПКВТ калібром 14,5 мм, який пробиває наскрізь бронетранспортер, будь-який автомобіль чи автобус.

«В мене питання, для чого Управлінню держаної охорони для охорони Президента потрібно десятки бронетранспортерів. Яку функцію виконувати вони будуть, від якого ворога будуть захищати Президента?», - сказав він.

Також А.ГРИЦЕНКО висловив сумнів, що в Управлінні держохорони є спеціалісти, які здатні керувати механізованим батальйоном, особливо в умовах густозаселеного міста.

«Це дуже серйозне питання і цього не можна допустити», - наголосив він, додавши що таку позицію займають представники різних політичних – фракції Партії регіонів, БЮТ, Блоку Литвина, КПУ.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні комітету з питань національної безпеки і оборони.