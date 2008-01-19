Ющенко створює другий Кабмін?

Намір Президента Віктора ЮЩЕНКА включити голів обласних державних адміністрацій до складу Ради з національної безпеки і оборони і зробити рішення РНБО обов’язковими для виконання урядом фактично означає створення другого Кабміну.

Таку думку в коментарі газеті “Дзеркало тижня” № 2 (681) 19 - 25 січня 2008року, висловив народний депутат (Блок Литвина), член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, Президент таким чином має намір сформувати якийсь іще впливовіший центр виконавчої влади, порушуючи при цьому статті Конституції та закон про РНБО. С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ нагадав, що Конституція передбачає, що членами РНБО можуть бути тільки представники центральних органів влади.

“Якщо ж прослідкувати всі останні кроки Президента в системі, а не окремо - закони про місцеве самоврядування, державні адміністрації, що зберігають свій непорушний статус, про Кабмін, Національну гвардію, ініціативи, що стосуються створення антикорупційного бюро при Президентові, плюс бажання Віктора Андрійовича форсувати темпи написання і винесення на загальнонаціональний референдум нової Конституції, - то можна ясно побачити спробу створити в Україні вже не президентсько-парламентську, а президентську республіку з національною гвардією”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО подав до ВР законопроект, згідно з яким голова облдержадміністрації за рішенням Президента може бути включений до складу РНБО.