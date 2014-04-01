На кримських татар може бути поширений закон про реабілітацію репресованих народів - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йшлося у ході зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

Мінніханов повідомив, що здійснив три поїздки до Криму. «По-перше, зустрічався з нашими братами – кримськими татарами, була можливість обговорити їх бачення, їхні проблеми. Є кілька злободенних речей, які б я хотів довести і дістати ваше схвалення. Звичайно ж, 70 років (тому) вони репресовані... У будь-якому випадку, було б непогано, якби діючим законом від 1991 року (закон «Про реабілітацію репресованих народів» ухвалила 26 квітня 1991 року Верховна рада РРФСР) прирівняти і кримських татар. Це була б серйозна моральна підтримка кримським татарам», - сказав Мінніханов.Читайте такожЗасідання РБ ООН: Джемілєв звинуватив Росію в цинізмі

Також він повідомив, що активісти кримських татар хотіли б зустрітися з Путіним.

«І третє, напевно, на що я звернув увагу. Все ж таки місце проживання, ось ці поселення треба узаконити. Необхідно інфраструктурно підтримувати, напевно, (створити) якусь програму. Ми це обговорювали і з нашими колегами з уряду Криму. Тут теж потрібна ваша підтримка», - додав президент Татарстану, звертаючись до Путіна.

На це Путін сказав: «Обов'язково доручу все це опрацювати, всі питання, всі три».

Довідка УНІАН. У законі «Про реабілітацію репресованих народів» у статті 1 вказано: «Реабілітувати всі репресовані народи РРФСР, визнавши незаконними і злочинними репресивні акти проти цих народів».Читайте такожКримські татари збираються створити в Криму національну автономію

У законі також сказано, що репресованими визнаються народи (нації, народності або етнічні групи та інші культурно-етнічні спільності людей, що історично склалися, наприклад, козацтво), стосовно яких за ознаками національної або іншої приналежності проводилася на державному рівні політика наклепу і геноциду, що супроводжувалася їх насильницьким переселенням, скасуванням національно-державних утворень, перекроюванням національно-територіальних кордонів, встановленням режиму терору і насильства в місцях спецпоселення.

Реабілітація репресованих народів означає визнання і здійснення їх права на відновлення територіальної цілісності, що існувала до антиконституційної політики насильницького перекроювання кордонів, на відновлення національно-державних утворень, що склалися до їх скасування, а також на відшкодування збитку, заподіяного державою. Реабілітація передбачає повернення народів, що не мали своїх національно-державних утворень, згідно з їх волевиявленням, до місць традиційного проживання на території РРФСР. При цьому, в процесі реабілітації репресованих народів не повинні утискатися права і законні інтереси громадян, які проживають на даний час на територіях репресованих народів.Читайте такожДжемілєв запевняє, що масового відтоку людей з території Криму не спостерігається

При цьому на громадян з числа репресованих народів, що піддалися репресіям на території Російської Федерації за ознаками національної або іншої приналежності, поширюється дія Закону РРФСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій".

Збиток, заподіяний репресованим народам і окремим громадянам з боку держави в результаті репресій, підлягає відшкодуванню.

Порядок відшкодування збитку реабілітованим народам і окремим громадянам встановлюється законодавчими актами Союзу РСР, РРФСР і республік, що входять до складу РРФСР.Читайте такожМедведєв почав перебудовувати окупований Крим

Відшкодування збитку реабілітованим народам і окремим громадянам здійснюється поетапно за вирахуванням в грошовому виразі компенсацій і пільг, одержаних громадянами на підставі Закону РРФСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій".