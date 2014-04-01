Голова МЗС Німеччини відмовив Україні у перспективі членства в НАТО

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву міністра після сьогоднішньої зустрічі з колегами із Польщі та Франції у рамках неформального форуму Веймарського трикутника, що відбувся у Німеччині.

Читайте такожВійська НАТО та ЄС отримали допуск на міжнародні навчання в Україні"Можу собі уявити форми більш інтенсивної співпраці з Україною в рамках Ради НАТО - Україна. Не бачу натомість можливості членства в НАТО", - сказав Штайнмаєр, наголосивши, що це його особиста думка.

За словами міністра, його потішили слова голови українського уряду Арсенія Яценюка, який сам "з великою обережністю" говорив про перспективи вступу України до НАТО.

Штайнмаєр також нагадав нещодавні слова президента США Барака Обами про те, що Україна "зараз не знаходиться на шляху, який веде до НАТО".

Оцінюючи ситуацію в Україні, Штайнмаєр сказав, що побачив "малі ознаки деескалації", звернувши увагу на початок роботи місії ОБСЄ та відведення частини російських військ від кордонів з Україною.