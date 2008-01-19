У Тимошенко не можуть збити температуру

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО продовжує хворіти.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар глави уряду Марина СОРОКА.

За словами М.СОРОКИ, у Ю.ТИМОШЕНКО досі тримається висока температура. “Температура вище 39 градусів. У неї важка застуда”, - сказала прес-секретар.

Вона не змогла спрогнозувати, коли прем’єр-міністр зможе повернутися до виконання своїх обов’язків. “Все залежатиме від подальшого стану здоров’я Юлії Володимирівни”, - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня прес-служба Кабміну розповсюдила заяву про те, що глава уряду Ю.ТИМОШЕНКО захворіла. 20 січня вона мала перебувати в Грузії на чолі делегації України для участі в заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії. Однак вже сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив цю делегацію очолити віце-прем’єр-міністру Григорію НЕМИРІ.