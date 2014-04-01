МЗС України пропонує Росії план конфедералізації і введення 10 державних мов

Про це сказав директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, коментуючи на брифінгу у вівторок у Києві пропозицію від російської сторони про федералізацію України та забезпечення прав її громадян, передає Українська правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він вказав на неприпустимість диктування Україні, яку форму державного устрою, які форми політичного та економічного або соціально-культурного життя їй упроваджувати.

"Російська влада мала б зосередитися на наповненні власного федерального устрою реальним змістом, повернення до демократичних виборів на регіональному та місцевому рівні, забезпечення захисту прав нацменшин, які страждають через відсутність можливості повноправної участі в діяльності органів держвлади й ухваленні рішень щодо розвитку їх територій", - наголосив Перебийніс.

"У разі відсутності прогресу в цьому напрямі Україна могла б надати Російській Федерації свої пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації її державного устрою і політичної системи, наприклад, у вигляді плану конфедералізації російської держави, впровадження 5-10 державних мов, а також національних квот в основних органах державної влади, які чітко відображали б інтереси всіх національних мовних груп російського суспільства", - заявив він.

У МЗС України впевнені, що такий крок дав би змогу РФ наблизитися до цивілізованих зразків демократії, прав людини та поваги до нацменшин.