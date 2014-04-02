У київському "Правому секторі" пообіцяли виконати рішення Ради щодо роззброєння

Але зброю не здаватимуть. Кажуть, що усю зареєстровану зброю покладуть до сейфів, а нелегальну передадуть Нацгвардії.

Нещодавню стрілянину у "Правому секторі" назвали "побутовим конфліктом" і пообіцяли не втручатися у розслідування. Нагадаємо, що у понеділок увечері їхній нетверезий боєць поранив трьох людей: двоє самооборонівців опинилися у лікарні, один з них перебуває у тяжкому стані, повідомляє ТСН.

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Легко травмований перший заступник голови Київської міськадміністрації Богдан Дубас, який під вогонь потрапив випадково. Після стрілянини 33-річний нападник забарикадувався в сусідньому ресторані.

Звідти стрільця вивели колеги з "Правого сектору" до свого осередку у готелі "Дніпро". Зрештою, після кількагодинних нічних перемовин, вони передали нападника міліції. А вранці й самі покинули готель, в якому базувалися.