Правоохоронці виявили зброю у готелі "Дніпро", де перебував "Правий сектор"

Представників "Правого сектору" у супроводі правоохоронців з готелю "Дніпро" у центрі Києва перевезли на одну із заміських баз, йдеться у повідомленні прес-служби МВС, повідомляє ТСН.

Наразі слідчі проводять перевірку щодо причетності виявленої зброї до вчинення інших злочинів. У готелі працюють експерти.

Нагадаємо, вчора ввечері один з активістів "Правого сектора" в результаті стрілянини в Києві біля Майдану Незалежності поранив трьох людей, у тому числі першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Богдана Дубаса.