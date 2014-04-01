Правоохоронці виявили зброю у готелі "Дніпро", де перебував "Правий сектор"
11:09, 01 квітня 2014Політика
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Правоохоронці виявили зброю у готелі "Дніпро" у центрі Києва, де раніше базувалися представники "Правого сектору".
Правоохоронці виявили зброю у готелі, де перебував "Правий сектор"
Представників "Правого сектору" у супроводі правоохоронців з готелю "Дніпро" у центрі Києва перевезли на одну із заміських баз, йдеться у повідомленні прес-служби МВС, повідомляє ТСН.
Наразі слідчі проводять перевірку щодо причетності виявленої зброї до вчинення інших злочинів. У готелі працюють експерти.
Нагадаємо, вчора ввечері один з активістів "Правого сектора" в результаті стрілянини в Києві біля Майдану Незалежності поранив трьох людей, у тому числі першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Богдана Дубаса.
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