У Королевської немає квартири і машини, її дохід за минулий рік - 191 тисяча гривень - декларація
Екс-міністр соцполітики, кандидат у президенти України Наталія Королевська задекларувала доходи за 2013 рік.
За минулий рік Наталія Королевська заробила всього 191 тисячу гривень.
Така сума вказана у декларації про доходи Королевської, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів на реєстрацію кандидатом у президенти і оприлюдненої на сайті ЦВК.
Зарплата екс-міністра склала 191 тисячу гривень, дивіденди і відсотки - всього 92 гривні.
Дохід сім'ї Королівської склав більше мільйона гривень.
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Земельні ділянки екс-міністра складають 2045 квадратних метри. При цьому у Королевської немає квартир та будинків. Але її сім'я володіє квартирою площею 264,1 квадратних метра.
Також у Королевської немає жодного автомобіля, але сім'я володіє одним Mercedes.
На рахунку в банку знаходиться трохи більший за 2 тисяч гривень, а у родини екс-міністра - майже 719 тисяч. А на утримання майна Королевська витратила 95 тисяч гривень.