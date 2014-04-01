За декларацією Тимошенко живе сама на голу зарплату у маленькій квартирі

09:44, 01 квітня 2014
Політика
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Кандидат у президенти України, екс-прем'єрка Юлія Тимошенко оприлюднила свою декларацію про доходи за 2013 рік. 

Арендований заміський будинок Тимошенко / facebook.com/bezparkaniv

Документ розміщений на сайті Центральної виборчої комісії. У декларації Юлія Тимошенко вказала, що торік заробили 180 тисяч гривень.

Тобто, перебуваючи у в'язниці, їй щомісяця нараховували в середньому 15 тисяч гривень зарплати на посаді голови партії "ВО "Батьківщина". Також вона вказала, що в неї є квартира на 59,4 кв. м. Це все, чим володіє Юлія Володимирівна, повідомляє ТСН

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Жодних рахунків у банках, жодного авто, іншої нерухомості, бізнесу вона не вказала. Також у документі не значаться члени її родини – чоловік Олександр і донька Євгенія, доходи яких вона також мала вказати. Нагадаємо, нещодавно Тимошенко показала журналістам шикарний будинок у Конча-Заспі під Києвом, який вона орендує вже десять років. До речі, у декларації також не вказано, що вона орендує будь-яке житло.

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