За декларацією Тимошенко живе сама на голу зарплату у маленькій квартирі

Документ розміщений на сайті Центральної виборчої комісії. У декларації Юлія Тимошенко вказала, що торік заробили 180 тисяч гривень.

Тобто, перебуваючи у в'язниці, їй щомісяця нараховували в середньому 15 тисяч гривень зарплати на посаді голови партії "ВО "Батьківщина". Також вона вказала, що в неї є квартира на 59,4 кв. м. Це все, чим володіє Юлія Володимирівна, повідомляє ТСН.

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Жодних рахунків у банках, жодного авто, іншої нерухомості, бізнесу вона не вказала. Також у документі не значаться члени її родини – чоловік Олександр і донька Євгенія, доходи яких вона також мала вказати. Нагадаємо, нещодавно Тимошенко показала журналістам шикарний будинок у Конча-Заспі під Києвом, який вона орендує вже десять років. До речі, у декларації також не вказано, що вона орендує будь-яке житло.