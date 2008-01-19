Довгий сходив очистити душу і помисли
17:55, 19 січня 2008Політика
808 0
Секретар Київради відвідав свято у Гідропарку
Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ взяв участь у святкових заходах з нагоди Хрещення Господнього у столичному Гідропарку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, у своїй промові О.ДОВГИЙ від імені столичної влади привітав киян зі святом Водохреща і побажав усім міцного здоров’я та сімейного благополуччя.
“Нехай ця свята вода очистить наші душі і помисли”, - наголосив секретар Київради.
У святкуванні також взяли участь інші представники київської влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter