Довгий сходив очистити душу і помисли

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ взяв участь у святкових заходах з нагоди Хрещення Господнього у столичному Гідропарку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, у своїй промові О.ДОВГИЙ від імені столичної влади привітав киян зі святом Водохреща і побажав усім міцного здоров’я та сімейного благополуччя.

“Нехай ця свята вода очистить наші душі і помисли”, - наголосив секретар Київради.

У святкуванні також взяли участь інші представники київської влади.