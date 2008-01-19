У НУ-НС зробили Семенюк сумний подарунок до весілля

“Оскільки політична сила, яку представляє Валентина Семенюк, програла ситуацію, і її немає сьогодні при владі, то відбудуться об’єктивні і справедливі зміни в керівництві Фонду державного майна України”, - відзначив в ефірі “Свободи Савіка Шустера” Міністр з питань ЖКГ, член Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Олексій Кучеренко, повідомляє офіційний сайт НУ-НС.

Він наголосив, що у Фонді держмайна “буде працювати інша ідеологія”.

Розкриваючи основні положення ідеології нового уряду щодо проблеми приватизації, Кучеренко відзначив, що “в соціально-політичній ситуації держава продемонструвала, що вона є найменш ефективним власником. Тому було прийняте політичне рішення запропонувати такий режим приватизації основних об’єктів” державної власності “з безумовним виконанням і дотриманням процедури прозорого і відкритого тендерного продажу”.

Міністр зазначив, що саме внаслідок непрозорості “тендер на продаж Луганськотепловозу оголошений неправильним”.

“Коли мова йде про такі важливі природні монополії як Укртелеком, то тут необхідний жорсткий державний регулятор, який забезпечить захист споживачів, незалежно від того, хто буде власником цієї структури. Це є відкрита й прозора позиція уряду”, - наголосив Кучеренко.