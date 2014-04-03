Крим призведе до падіння Путіна, як Афганістан призвів до падіння радянського режиму - Турчинов
01:41, 03 квітня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов переконаний, що ситуація із Кримом призведе до «падіння режиму Путіна».
ПутинТурчинов переконаний, що ситуація із Кримом призведе до «падіння режиму Путіна» / thekievtimes.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live».
«Крим – це не буде півострів відпочинку російських військових. Це буде страшна проблема для Росії, яка сьогодні вже є у міжнародній ізоляції», - сказав Турчинов.
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Так, ситуація із Кримом, на його думку, «призведе, як свого часу Афганістан призвів до падіння режиму Російської імперії, - так само Крим призведе до падіння режиму Путіна».
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