Крим призведе до падіння Путіна, як Афганістан призвів до падіння радянського режиму - Турчинов



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live».

«Крим – це не буде півострів відпочинку російських військових. Це буде страшна проблема для Росії, яка сьогодні вже є у міжнародній ізоляції», - сказав Турчинов.

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Так, ситуація із Кримом, на його думку, «призведе, як свого часу Афганістан призвів до падіння режиму Російської імперії, - так само Крим призведе до падіння режиму Путіна».