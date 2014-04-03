США призупинили консультації з РФ в сфері ПРО через Україну
08:53, 03 квітня 2014Політика
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Сполучені Штати призупинили консультації з Росією в галузі протиракетної оборони у зв'язку з ситуацією навколо України.
Після Криму США засумнівалися в надійності Росії / REUTERS
Про це повідомила на слуханнях в Конгресі заступник помічника міністра оборони США Елейн Банн, яка у своєму відомстві курує питання ПРО, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"Втручання Росії в кризу на Україні в порушення міжнародного права призвело до призупинення нашого діалогу у військовій області, і ми не стали продовжувати взаємодію з Росією на тему протиракетної оборони", - сказала вона, виступаючи в сенатському комітеті у справах збройних сил.
Читайте такожНАСА припиняє співпрацю з Росією з-за окупації КримуЗа її словами, Пентагон має намір ще раз вивчити питання про "майбутні контакти щодо ПРО з Росією, "щоб впевнитися, що вони відповідають інтересам національної безпеки США і їх союзників".
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