США призупинили консультації з РФ в сфері ПРО через Україну

Про це повідомила на слуханнях в Конгресі заступник помічника міністра оборони США Елейн Банн, яка у своєму відомстві курує питання ПРО, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Втручання Росії в кризу на Україні в порушення міжнародного права призвело до призупинення нашого діалогу у військовій області, і ми не стали продовжувати взаємодію з Росією на тему протиракетної оборони", - сказала вона, виступаючи в сенатському комітеті у справах збройних сил.

Читайте такожНАСА припиняє співпрацю з Росією з-за окупації КримуЗа її словами, Пентагон має намір ще раз вивчити питання про "майбутні контакти щодо ПРО з Росією, "щоб впевнитися, що вони відповідають інтересам національної безпеки США і їх союзників".