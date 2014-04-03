МВС звинувачує "Оплот" у підпалах автомобілів в Києві та Харкові

Члени харківського бійцівського клубу “Оплот” причетні до масового підпалу автомобілів активістів Майдану у Харкові та Києві під час акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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За його словами, всі 14 підпалів автомобілів у Харкові - на рахунку “Оплоту”, а після позитивного затвердження цих дій В Києві з боку керівництва МВС “досвід цей було перенесено до Києва”.