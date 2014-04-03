У ЦВК розповіли, скільки кандидатів візьмуть участь у президентських виборах
18:32, 03 квітня 2014Політика
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У позачергових виборах президента України візьмуть участь 23 кандидати.
Магера заявив, що у президентських виборах братимуть участь 23 кандидати
Про це УНІАН повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Він зауважив, що сьогодні завершився процес розгляду кандидатур, які вчасно подали документи на реєстрацію кандидатами у президенти. Решту заяв залишено без розгляду.
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“Усі заяви кандидатів ми розглянули. Ну, звісно, виключати судові оскарження навряд чи можна на цей момент, але поки що ми зупинилися на цифрі 23”, - сказав Магера.
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