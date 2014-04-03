У ЦВК розповіли, скільки кандидатів візьмуть участь у президентських виборах

Про це УНІАН повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Він зауважив, що сьогодні завершився процес розгляду кандидатур, які вчасно подали документи на реєстрацію кандидатами у президенти. Решту заяв залишено без розгляду.

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“Усі заяви кандидатів ми розглянули. Ну, звісно, виключати судові оскарження навряд чи можна на цей момент, але поки що ми зупинилися на цифрі 23”, - сказав Магера.