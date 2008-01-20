Патріарх Грузії: сепаратизм це така заразна хвороба

Росія має брати активну участь у розв`язанні проблеми територіальної цілісності Грузії, заявив Католікос - Патріарх всієї Грузії Ілія Другий на зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Я вважаю, що необхідно вирішувати проблему територіальної цілісності Грузії, і я думаю, Росія повинна взяти в цьому активну участь. Сепаратизм - це така заразна хвороба, що треба швидше вирішувати цю проблему", - сказав патріарх.

На його думку, приїзд Лаврова на інавгурацію президента Грузії позитивно вплине на російсько-грузинські відносини.

"Сподіваюся, що добросусідські відносини будуть відновлені між нашими народами, і запорукою тут ваш візит до Грузії", - зауважив Ілія Другий.

Голова МЗС РФ запевнив на зустрічі, що Росія сприятиме поетапному врегулюванню грузино-абхазського і грузино-осетинського конфліктів і зробить все, щоб не допустити провокацій і збройних зіткнень.