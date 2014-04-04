Євросоюз має готувати третю фазу санкцій проти Росії - МЗС Британії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Хейг заявив під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 28-ми країн ЄС в Афінах, на якому головує Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.Читайте такожВеликобританія може заморозити акції російських компаній на Лондонській біржі

"Ще не час для третьої фази санкцій, але вони мають бути готові. Бо ситуація залишається дуже небезпечною, дуже напруженою. Російські війська у великій кількості накопичені на східному кордоні України", - сказав Хейг.

"Будь-яке відведення цих військ відбувається лише на словах. Ситуація є дуже серйозною, і ми не бачимо реальної деескалації з боку Росії. Тому Європа не повинна тягнути з підготовкою третьої фази санкцій", - зазначив він.

За словами Хейга, Євросоюз може ще посилити другу фазу санкцій проти Росії, розширивши їх. Він додав, що санкції вже мали певний негативний вплив для РФ.Читайте такожМЗС Великобританії: для Лондона Крим залишається частиною України

У березні Євросоюз в рамках другої стадії санкцій запровадив заборону на в'їзд для 33 громадян Росії та кримчан-сепаратистів, заморозивши також їхні активи. Третя фаза санкцій передбачає широкі економічні санкції проти Росії в цілому.