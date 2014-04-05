Соболєв: Про боротьбу з корупцією не повинні говорити корупціонери

Про це сказав Соболєв в ефірі "Шустер LIVE", пише Gazeta.ua.

Він, зокрема, зазначив, що у нього є кілька пропозицій, щоб подолати корупцію в нашій країні.

Читайте такожПольський депутат розкритикував законопроекти про люстрацію в Україні

"Насамперед про боротьбу з корупцією мають припинити говорити люди, які на всю країну відомі як корупціонери", - зазначив голова Люстраційного комітету.

Соболєв також уточнив, що потрібно зробити, аби українці почали пишатись своєю державою й позбулись корупції.

"Єдиний шанс для нас побудувати після Майдану справді ефективну державу, в якій захочеться жити і якою ми захочемо пишатись — це відсторонити від влади людей, які багато років будували клептократичну державу", - підкреслив Соболєв.

Нагадаємо, нещодавно представники громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" зареєстрували у ВР законопроект "Про створення Національного бюро антикорупційних розслідувань". Згідно нього, в Україні має бути створений незалежний державний орган, який контролюватиме діяльність працівників "силового" блоку.