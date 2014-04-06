Донецькі сепаратисти хочуть звернутися за допомогою до Китаю

13:56, 06 квітня 2014
Політика
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У разі "загострення ситуації" в Україні, донецькі сепаратисти звернуться за допомогою до Китаю і Росії.

Фото: Остров

Про це йдеться у зверненні Народного-патріотичного руху, передає "ОстроВ".

Нагадаємо, сьогодні в Донецьку близько 2 тисяч людей на площі Леніна проводять сепаратистський проросійський мітинг. "Нам потрібна Росія, Сталін...", - скандують мітингувальники.

Фото: Остров
 

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