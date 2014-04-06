Донецькі сепаратисти хочуть звернутися за допомогою до Китаю
13:56, 06 квітня 2014Політика
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У разі "загострення ситуації" в Україні, донецькі сепаратисти звернуться за допомогою до Китаю і Росії.
Фото: Острів
Про це йдеться у зверненні Народного-патріотичного руху, передає "ОстроВ".
Нагадаємо, сьогодні в Донецьку близько 2 тисяч людей на площі Леніна проводять сепаратистський проросійський мітинг. "Нам потрібна Росія, Сталін...", - скандують мітингувальники.
Фото: Острів
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