Сепаратисти захопили СБУ в Луганську: вибивають вікна цеглинами та кидають димові шашки

Тільки що сепаратисти штурмом взяли будівлю управління СБУ в Луганській області.

Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта».

Натовп вибив двері та увірвалася до будівлі. Зазначимо, що двері буквально знесли.

Читайте такожУ Луганську сепаратисти пікетують СБУ та скандують "Донбас"

Тут же мітингувальники пробралися на другий поверх і почали трощити вікна величезними цеглинами. Кілька "активістів" забралися на карниз будівлі. Біля входу в будівлю валить дим: пішли в хід димові шашки. Також на місце прибув реанімобіль.