Сепаратистам "відкоригували" план: Кремль передумав захоплювати схід України - журналіст

Сьогодні вранці донецькі сепаратисти отримали план дій з координаційного центру в Росії.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук з посиланням на дані групи "Інформаційний Супротив".

"Серед пунктів плану - створення регіонального координаційного центру "Донецька республіка" для координації дій сепаратистів в інших областях, і заяви про проведення референдуму з держустрою", - пише він.

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Тимчук зазначає, що відкориговано попередній план Кремля - прибрано пункт про приєднання південно-східних областей України до Росії.

"За деякими даними, Москва усвідомила, що, "не перетравивши" Крим, не готова присвоювати схід України. Таким чином, сепаратисти отримали повноцінний статус «гарматного м'яса»", - заявив Тимчук.

Одночасно мережа групи "Інформаційний Супротив" не фіксує особливої активності в прикордонних районах Росії по сусідству з областями України, де відбуваються теперішні події.