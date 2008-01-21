У НУ-НС кажуть, що БЮТ грає за принципом «один раз – не педераст»

У рядах парламентської коаліції назріває скандал. Як стало відомо Комерсант-Україна, до чергових розбіжностей усередині коаліції може призвести текст законопроекту про імперативний мандат. У НУНС проект закону, запропонований БЮТ, вважають неприйнятним і пропонують внести ряд правок, зокрема обмежити термін дії норм імперативного мандата. Знайти компроміс з цього питання учасники коаліції спробують сьогодні на засіданні ради коаліції. Проте якщо він не буде знайдений, голосування з кадрових питань в цю п`ятницю в Раді може і не відбутися.

"У тій редакції, в якій зараз є цей законопроект, він неприйнятний. Це наша загальна позиція", - сказав виданню народний депутат Юрій Ключковській (НУНС). "Проти цієї ідеї виступає Європейська партія, `Пора` Каськіва, Кармазин, `Собор` Матвієнко, УНП Костенко і ХДС Стретовича", - уточнив народний депутат Микола Катеринчук (НУНС).

Разом з тим представники НУНС розраховують, що найближчими денями компроміс по цьому законопроекту буде знайдений. "В даному випадку компромісом може стати кілька напрямів, наприклад якщо дія закону буде обмежена за часом, скажімо, роком", - заявив Комерсанту пан Катеринчук. За словами представників коаліції, саме відсутність чіткого терміну дії цієї норми є однією з основних претензій представників фракції до тексту законопроекту. Якщо в БЮТ наполягають, що норми закону мають діяти не менше п`яти років, то в НУНС переконані, що дія імперативного мандата має бути обмежена одним, максимум двома роками. "Це (пропозиція обмежити дію закону п`ятьма роками) радикальна позиція з боку БЮТ. Думаю, що в контексті переговорного процесу вона має бути змінена", - вважає народний депутат Владислав Каськів. "Вводити цю норму на рік немає сенсу. Тим більше що це було однією з принципових домовленостей при підписанні коаліційної угоди", - заявив Комерсанту народний депутат Андрій Шкіль (БЮТ).

Народний депутат Юрій Кармазін (НУНС) виступає проти визначення термінів дії закону, стверджуючи, що це буде прямим порушенням Конституції. "Вони (коаліція) пропонують: давайте порушимо Конституцію, але вкажемо, що порушувати ми будемо її тільки до наступних виборів. Але це все одно що «один раз – не педераст». Порушення Конституції, навіть на якийсь термін, неможливе!" – заявив виданню пан Кармазин.

Законопроект про імперативний мандат передбачає внесення змін до закону "Про статус народного депутата", що встановлює можливість дострокового припинення повноважень народних депутатів. Згідно зареєстрованого у Верховній раді законопроекту, повноваження депутата можуть бути припинені у ряді випадків, наприклад при "участі в діяльності інших депутатських фракцій" і "діях всупереч офіційно ухваленим рішенням фракції". У такому разі рішення про дострокове припинення повноважень депутата ухвалюється найвищим керівним органом політичної партії або блоку партій, за списком якого він був вибраний.

Також в НУНС наполягають на внесенні до ряду законопроектів змін, які передбачили б процедуру оскарження застосування «імперативної норми» вигнаним депутатом. Зокрема йдеться про зміни в закон "Про вибори" і до Кодексу про адміністративне судочинство. Це дозволило б депутатам, які виступають проти рішеннь керівних органів партії або блоку, відстоювати свою правоту в суді. "Ми свою позицію визначили. Якщо БЮТ на це не піде, хай тоді шукає своїх прихильників в Компартії і блоці Литвина", - погрозив народний депутат Володимир Стретович (НУНС).