У Харкові сепаратисти ганяються за активістами Євромайдану з битами, чутно вибухи петард

Як передає кореспондент УНІАН, близько 13.00 приблизно 100 осіб у масках і касках, із палицями, перейшли вулицю Сумську й напали на людей, які стояли на площі Свободи з українськими прапорами.

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Антимайданівці без особливих зусиль пройшли кордон міліції й палицями почали бити людей. Чутні вибухи вибухових пакетів і петард. Антимайданівці з бітами ганяються за людьми з українською символікою по площі Свободи й вулиці Сумській. Активісти Антимайдану, що залишилися біля облдержадміністрації, скандують: «Росія». Фактично мітинг Євромайдану розігнано.